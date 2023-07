Danza a squadre: le ragazze della Ciak Dance Academy vice campionesse nazionali

TORRE SANTA SUSANNA - Le atlete della Ciak Dance Academy di Torre Santa Susanna, diretta dalla maestra Serena Prezioso, si laureano vice campionesse italiane di danza a squadre, in occasione dei campionati italiani della Fids che in questi giorni si stanno svolgendo a Rimini, in presenza di circa 22mila ballerini provenienti da tutta Italia. Anche gli atleti Jacopo A., Federica S., Ginevra C.,Mariafatima C. si sono distinti con ottimi risultati al loro primo campionato italiano.

“Queste – dichiara Michele Saccomanno, sindaco di Torre - sono le belle pagine di sport che ci piace raccontare. Il vicesindaco non che assessore allo Sport, Nico Tieni, dichiara: “Sono entusiasta per il risultato che le atlete hanno ottenuto. Come te sempre detto lo sport deve diventare una cultura”.