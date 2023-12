Tiro a segno: il brindisino Davide Vito Calì campione italiano "Giovanissimi"

Con la conclusione della 4 giorni a Bologna, dove sono state ospitate le finali del campionato d’inverno e del campionato Giovanissimi 2023 di tiro a segno, si chiude la stagione sportiva con il secondo successo consecutivo in ambito nazionale del giovanissimo tiratore brindisino Davide Vito Calì che si è laureato Campione italiano assoluto nella pistola a 10 metri categoria Giovanissimi.

Dopo una lunga preparazione, successiva alla vittoria del Trofeo Coni 2023, il tiratore brindisino che, ricordiamo essere solo al primo anno di attività, ha affrontato la finale nazionale con lucidità e freddezza degna dei sui “colleghi campioni” con anni di esperienza alle spalle. Sulla linea di tiro nel poligono Tsn di Bologna, presso il quale l’atleta non aveva mai gareggiato, seguito dal suo allenatore, ha sfoderato un carattere, agonisticamente parlando, che se coltivato nella maniera giusta, potrà in futuro portarlo molto in alto.

Davide Vito Calì già dalla prima serie di gara ha dimostrato tutto il suo talento chiudendo la serie con un eccellente 89 punti su 100; da lì, pur consapevole della responsabilità che aveva sulle spalle, ha continuato colpo su colpo a distanziare sempre più i suoi avversari riuscendo a chiudere la gara con un punteggio, tra l’altro record personale, di 175 punti su 200 dando uno scarto di ben 9 punti al secondo classificato.

Grande l’entusiasmo dei vertici della sezione Tsn di Brindisi, con in testa il presidente Sante Calì, padre dello stesso Davide, che quest’anno ha mietuto podi a livello regionale e nazionale. Un forte plauso va a tutto lo staff tecnico sportivo della sezione che vede impegnati in prima linea gli Allenatori Salvi Sabrina e Arganese Michele per le pistole e, Pecoraro Anna Maria e Roma Antonio per le carabine che, evidentemente hanno saputo preparare al meglio il gruppo degli agonisti agonisti.

A febbraio si darà inizio alla nuova stagione sportiva 2024. Grandi sono a questo punto le aspettative sempre consapevoli che i risultati vengono solo con un lavoro costante e tecnicamente di alto livello.