Due donne brindisine fra le “stelle” dello sport

L’Associazione Nazionale “Stelle Palme e Collari d’Oro al merito sportivo” (A.N.S.Me.S.) di Brindisi organizza una “Serata fra le Stelle”. L’Associazione riconosciuta dal Coni e dal Cip, che raduna i dirigenti e tecnici sportivi gratificati con le Stelle e le Palme al merito sportivo, ha come finalità la promozione dei valori etici e morali dello sport e la realizzazione di progetti per la pratica sportiva per ogni fascia di età, si propone di premiare atleti di Brindisi e provincia che nel corso degli anni si sono particolarmente distinti in varie discipline sportive.

Lo annuncia il presidente provinciale, avvocato Vincenzo Guadalupi, che giovedì 23 febbraio alle ore 18 nel salone di Palazzo di Città “M. M. Guadalupi” di Brindisi nel corso della serata premierà con le Stelle al Merito sportivo gli atleti: Gianfranco Benvenuti, Armando Bove, Antonio De Vitis, Antonio La Palma, Rita Mecantonio, Gianluigi Migliaccio, Franco Muscillo, Francesco Oriolo, Alfonso Pastore, Sandro Pennetta, Felice Rizzo, Vittorio Sangiorgio, Michele Sardano, Fabio Tagliamento e Ida Taurisano. Fra le donne che hanno praticato l’attività sportiva con pieno merito, sia pure in diversi periodi storici, si sono distinti in particolare Rita Mecantonio e Ida Taurisano che ritireranno, perciò, la meritata “stella al merito sportivo”.

“La gazzella del sud”

Rita Mecantonio è stata una più prestigiose atlete regionali degli anni 60’, allenata dal preparatore nazionale Lucio Montanile, è stata convocata fin dal 1959 a Formia per il concentramento nazionale di atletica leggera e, nell’anno successivo, ha preso parte al campionato italiano Libertas di atletica leggera svoltosi a Roma, per le gare di salto in alto ed in lungo. È stata primatista pugliese della gara di Pentathlon con 3126 punti, titolo conquistato a Bari il 31 ottobre 1961 nella riunione di atletica leggera svoltasi sulle piste e sulle pedane dello stadio della Vittoria, battendo il primato della tarantina Pollina che resisteva dal 1949. Rita Mecantonio ha ottenuto in quella riunione risultati eccezionali per quel periodo storico, con 6,95 nel peso,1,35 nel salto in alto, 29”1 nei 200, 13”6 negli ostacoli e 4,79 nel lungo stabilendo un record che è rimasto inattaccabile per 20 anni. Risultati che a livello regionale valsero all’atleta brindisna il titolo di “gazzella del sud”.

Rita Mecantonio si è anche distinta anche nella pratica del basket dove, allenata dal professore Peppino Todisco, ha ottenuto la convocazione al concentramento nazionale di Porretta (Bologna), dopo aver giocato in serie A nella Libertas Foggia e successivamente in B con la Quarta Caffè, la Fondiaria Assicurazione e la Cattolica Brindisi. Nel tennis ha partecipato e vinto in numerosi tornei di singolo e doppio ed ha ottenuto il massimo risultato della sua carriera tennistica vincendo il Torneo Internazionale del Basso Adriatico, svoltosi a Barletta, trionfando nel doppio femminile in coppia con Rita Provenzano.

Ida Taurisano

Anche Ida Taurisano è stata una delle atlete più forti mai espresse dallo sport brindisino. A soli 15 anni, con la maglia dell’Amatori Pallavolo Brindisi, ha conquistato la promozione in Serie B. Fu l’inizio di una carriera di altissimo profilo. Ancora ragazzina, andò a giocare a Trani, in A2. Nel giro di un paio di stagioni arrivò la promozione in A1. Nella massima categoria, Ida mette in mostra tutto il suo talento, tanto da vincere, a soli 17 anni, il premio Arnaldo Eynard, concepito per le migliori giocatrici delle Serie A. Inevitabile, quindi, la convocazione fra le file delle nazionali giovanili.

Dopo Trani, un’altra esperienza pugliese ad Altamura. Successivamente, sempre in A1, ha militato a Perugia ed Altamura. Nel 1998 si trasferisce a Roma, nel campionato di A2. Dal 1999 inanella una serie di campionati di B1con il Lanciano, l’Assi Amatori Brindisi, il Castellana e la Pallavolo Brindisi. Poi un paio di annate in B2 a Tuglie e Oria e la discesa in Serie C, prima a Mesagne e poi di nuovo a Oria. Nel 2013 il passaggio all’Assi Manzoni Brindisi, in B2. Nel 2014-2015 torna in B1 con la maglia della New Volley Brindisi, nella sua ultima stagione da giocatrice.

Ida Taurisano ha ottenuto risultati di tutto rispetto da allenatrice. Basti pensare che l’anno scorso, alla guida dell’Asd Volley Melendugno, ha sfiorato la promozione in A2. Attualmente è coinvolta nel progetto dell’Asd Brindisi Volley.