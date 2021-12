È il padel lo sport del momento, lo rivela un'importante ricerca: dove giocare a Brindisi

BRINDISI - Dopo due anni di limitazioni e interruzioni allo sport, gli italiani diventano più sedentari: nell’autunno 2021 - periodo di riferimento per il rinnovo di abbonamenti e la ripresa della pratica sportiva - hanno acquistato il 9% in meno di pacchetti e lezioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per i bambini invece, è stato un vero e proprio ritorno allo sport, con il +299% di prenotazioni rispetto a settembre 2020. Lo rileva uno studio dell’Osservatorio Sportclubby, la principale piattaforma per il booking di sport e benessere, usata da oltre 700mila sportivi in 800 strutture in tutta Italia.

Il calo di iscrizioni in palestra o a singoli corsi si è fatto sentire soprattutto nella fascia più matura della popolazione, specie sopra i 65 anni (-28%). Eppure gli over 50 costituiscono circa un terzo di chi frequenta i centri sportivi, secondo i dati di Sportclubby. Un numero di italiani in crescita che, con il progressivo invecchiamento della popolazione, avrà sempre più bisogno di servizi sportivi accessibili per scongiurare gravi conseguenze sulla salute. E che probabilmente spingerà i gestori a rivedere la propria offerta, per non perdere iscritti.

Il padel, lo sport del momento

Il padel si riconferma lo sport del momento, con il più alto tasso di nuovi iscritti registrati con la ripartenza (+274%). Il crescente ricorso ad app e piattaforme di booking sportivo ha contribuito ad alimentare il fenomeno, facilitando gestione, sicurezza e prenotazioni: i club “digitali” per gli amanti di questo sport sono quasi triplicati in un anno (+190%), nel network di Sportclubby.

Secondo un recente studio dell’Osservatorio, 1 iscritto su 3 prima di novembre 2020 praticava altre discipline, per lo più fitness, crossfit, pesistica (11%) e altri sport outdoor (9%). La community che si è creata intorno al padel è molto appassionata e il digitale ha contribuito a fidelizzarla ancora di più, semplificando l’organizzazione delle partite e la ricerca di compagni di squadra: il 37% gioca 3-4 volte a settimana e più di 1 su 10 gioca quotidianamente, in alcuni casi weekend incluso.

Dove giocare a padel in provincia di Brindisi?

- Asd Soter Calcio, Francavilla Fontana, Strada Provinciale 28.

- Borgo Egnazia, Strada Comunale Egnazia, Fasano.

- Bs Padel Fasano, Contrada San Pietro a Fasano.

- Circolo Tennis Brindisi, via Ettore Ciciriello 1.

- Circolo Tennis Smash Torre Santa Susanna, via Oria.