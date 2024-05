Esordio del Circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne in serie B1 maschile

MESAGNE - Domenica 5 maggio, con inizio alle ore 10, si disputerà sui campi in terra rossa del Circolo tennis “Dino De Guido” di Mesagne il primo incontro del calendario della serie B1 maschile. La squadra gialloblù, neopromossa in serie B1, incontrerà il Tennis Club Lecco.

Domenica 19 maggio il “Dino De Guido” sempre in casa ospiterà il “Momy Sport Village” di Rivalta di Torino, domenica 26 maggio in trasferta il Ct Bologna, domenica 2 giugno in casa il “Filari” Tennis Venetico (Messina), domenica 9 giugno in trasferta il Tennis Club Guidizzolo (Mantova) e domenica 16 giugno il Tennis Club Siracusa.

Un esordio in questa importante serie che coincide con il cinquantenario della fondazione del Ct “Dino De Guido” (9 febbraio 1974), per il quale sono previsti innumerevoli eventi culturali, sociali e soprattutto sportivi nell’arco del 2024.

La formazione mesagnese potrà contare su un valido gruppo di tennisti ben collaudati, con l’innesto di alcuni elementi provenienti dal vivaio del sodalizio. Questi i componenti della squadra che affronterà il T.C. Lecco: l’ucraino Oleksandr Ovcharenko (2.2), il belga Emilien Damien Demanet (2.2), l’italo-argentino Augustin Falabella Lautaro 2.3), Andrea Massari (2.5), Davide Spina (2.8), Simone Pacciolla (2.8), Alessio Rosato (3.1), Alessio Bardaro (3.5), Paolo Rampino (4.1) e Federico Colelli (4.3).

Dopo 50 anni di intensa, proficua attività agonistica e dopo i tanti riconoscimenti conferiti, il C.T. “Dino De Guido” si può considerare una realtà sportiva d’eccellenza nel panorama sportivo provinciale, regionale e nazionale. Appuntamento, quindi, al 5 maggio alle ore 10, con ingresso libero, per sostenere i colori gialloblù del sodalizio mesagnese che si accinge a iniziare un’altra esaltante esperienza agonistica.

