Tennis, Serie B1: il Ct Brindisi sfiora il pareggio ma si arrende al Sassuolo

BRINDISI - Se è vero che il risultato si fa sul campo, è anche vero che ciò che conta è perdere a testa alta. Esordio con sconfitta per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 15 maggio), nella prima giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B1 Maschile, si sono arresi per 4 a 2 agli ospiti dello Sporting Club Sassuolo.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una sconfitta a testa alta per i biancazzurri, che sul 2 a 2 al termine dei quattro incontri di singolare e più volte in vantaggio nel corso del secondo match di doppio perso al super tie-break, hanno sfiorato l’impresa del pareggio, chiudendo la prima giornata di campionato a zero punti in classifica.

Nei singolari: Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.6) è stato sconfitto da Alessio Tramontin (Sassuolo, classifica 2.4) 6-3/6-4; Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Mattia Ricci (Sassuolo, classifica 2.6) 6-1/6-1; Filippo Tonnicchi (Brindisi, classifica 2.5) è stato sconfitto da Federico Marchetti (Sassuolo, classifica 2.3) 7-5/6-2; Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 3.1) ha battuto Luca Tincani (Sassuolo, classifica 2.6) 6-3/6-2.

Nei doppi: Tonnicchi/Giangrande (Brindisi, classifica 2.5 e 2.6) sono stati sconfitti da Marchetti/Tramontin (Sassuolo, classifica 2.3 e 2.4) 6-3/6-3; Massari/Tarlo (Brindisi, classifica 2.6 e 3.1) sono stati sconfitti da Ricci/Mazzoli (Sassuolo, classifica 2.6 e 2.7) 6-4/4-6/10-3.

«Perdere dispiace sempre, soprattutto in casa davanti al proprio pubblico – afferma nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi -. Nonostante la sconfitta che inevitabilmente ci lascia l’amaro in bocca, abbiamo disputato una gran bella gara, molto equilibrata, abbiamo sfiorato il pareggio contro una squadra tra le più forti di questo campionato, non era facile considerando anche l’assenza di Rajski e Tamagnone. I ragazzi hanno dato prova di grande forza anche se nei doppi, specie nel secondo, è mancata loro un po’ di lucidità in più, ma va bene così. Adesso, voltiamo pagina e pensiamo alla prossima gara».

Domenica prossima (22 maggio), prima trasferta per i biancazzurri che affronteranno i padroni di casa del Club Tennis Ceriano.