Tennistavolo Brindisi: il team rosa pronto all'esordio in Serie C

BRINDISI - Partirà il 10 dicembre a Martina Franca il campionato femminile di serie C girone “B” del Tennistavolo Brindisi. Il team “rosa” del sodalizio brindisino, disputerà la sua prima gara dopo oltre 15 anni di assenza da questa serie. La squadra è formata dal capitano e tecnico federale Marilù Palmieri, dalle agguerrite Myriam Quarta, Francesca Taveri e Francesca Longo, alla guida ci sarà Doriano Orfano esperto e noto nel mondo del pongismo locale e regionale.

"Da sempre- afferma il presidente Cosimo Montanaro – cerco di 'infondere' nei miei atleti la mentalità 'Sisu', un termine finlandese che rispecchia perfettamente la filosofia del Tennistavolo Brindisi. La cosa fondamentale è non darsi mai per vinti, in questo sport non vince chi è il più forte, ma chi non si arrende mai. Questo concetto molto probabilmente potrà servire ai ns. ragazzi a spingerli ad affrontare le sfide della vita e superarle".

"Sono molto soddisfatto - prosegue Montanaro - che nel torneo regionale giovanile svoltosi a Martina Franca lo scorso 25 novembre, i fratelli Micco Christian e Alessandro, Paolo Guadalupi e Samuele Grasso hanno ben figurato, non sono però riusciti ad esprimere il loro gioco traditi dall’ emozione del loro primo torneo ufficiale, hanno dovuto “cedere” le armi a coetanei più esperti di loro".

"Alla luce dei punteggi ottenuti però - afferma ancoa Montanaro - si evince che il gruppo sta crescendo e questo è frutto del lavoro svolto in palestra dai tecnici ma anche da alcuni amatori come Dario Recchia che danno una grossa mano nell’ educare sportivamente questi giovani pongisti brindisini. Per concludere la ns. società è impegnata a svolgere altre attività: “Racchette in classe” progetto scolastico di attività motoria e Tennistavolo, 'Scuola Attiva' progetto promosso da Sport e Salute, con il Dipartimento per lo Sport e dal Miur “Siamo con voi”, progetto rivolto a bambini adolescenti e adulti con disturbi alimentari, il tutto reso possibile grazie al Progetto di promozione dello Sport nella città di Brindisi 2023 – realizzato dal Centro Sportivo Italiano Regione Puglia con la sponsorizzazione di Enel".