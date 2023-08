Europei di atletica under 20: gara dura, Andrea Ribatti non ce la fa

GERUSALEMME (ISRAELE) - Per Andrea Ribatti, andriese d'origine ma ormai francavillese d'adozione, in occasione degli Europei under 20 di atletica si è aperto il prestigioso palcoscenico della Nazionale.

La competizione si sta svolgendo da oggi (7 agosto) presso lo stadio Givat Ram di Gerusalemme.

Ribatti ha chiuso la sua batteria in undicesima posizione, non riuscendo a conseguire la qualificazione per accedere al turno successivo, riservata solo ai primi otto.

Il vincitore è stato il greco Sgouros (tempo 8'20"39), mentre lo sportivo pugliese ha chiuso i 3000 metri con 8'30"43, staccato di poco dal gruppo in coda ai leader.

"Nella prestazione del nostro atleta ha inciso certamente la non perfetta condizione di forma rispetto al periodo del suo personale di 8'13" di qualche settimana fa - spiega la società Imperiali atletica Francavilla Fontana - come la non abitudine a gareggiare al massimo livello al mattino e in condizioni climatiche non migliori per il caldo".

L'esperienza per il giovane atleta andriese servirà sicuramente nelle competizioni future: va considerato che Ribatti sino a 10 mesi fa era un triatleta, si dedica da poco solo al mezzofondo, avendo comunque raggiunto importanti risultati. I concorrenti degli Europei di Gerusalemme si sono mostrati specialisti esperti, con personali sulla distanza molto inferiori agli 8 minuti.