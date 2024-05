“Gym – boxe” e titolo italiano professionistico: “Pugilistica Rodio” protagonista

BRINDISI - Il Coni chiama, la Pugilistica “A. Rodio Brindisi” risponde, con un evento pugilistico indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana. Domenica 2 giugno, presso il parco Cesare Braico di Brindisi, in occasione della Giornata nazionale dello sport, si svolgerà la fase regionale dei campionati italiani “Gym-Boxe”.

L’evento è in programma dalle ore 10.30 alle 19. Nella stessa giornata verranno disputati degli incontri dilettantistici. Protagonisti saranno atleti provenienti da tutte le scuole pugilistiche regionali, con età compresa tra i 13 e 60 anni. La storica associazione sportiva, stella d'oro al merito sportivo, invita tutti gli appassionati e sportivi in genere a partecipare.

Inoltre il prossimo luglio, nella villa comunale di Mesagne, è in programma un grande evento che vedrà impegnata la professionista Cristina Garganese, di Francavilla Fontana, in un match valido per la scalata al titolo Italiano.

L' evento è stato fortemente voluto dal sindaco Antonio Matarelli, grande appassionato ed intenditore della nobile arte, da anni vicino, con il patrocino del Comune, alle manifestazioni pugilistiche.

