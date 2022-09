Roller day a Brindisi: appuntamento domenica sul lungomare

BRINDISI - C'è anche Brindisi tra le città che ospiteranno il Roller day, la giornata promozionale del pattinaggio organizzata per festeggiare i 100 anni della Federazione Italiana Sport Rotellistici. L'appuntamento è per domenica 2 ottobre sul Lungomare Regina Margherita, nei pressi della Capitaneria di Porto.

Il responsabile provinciale Piero Montalbano, il Comune di Brindisi ed il gruppo di appassionati "Pattinatori Brindisi" aspettano tutti gli amanti dei pattini e dello skateboard e, soprattutto, tutto coloro che desiderano avvicinarsi a queste splendide discipline. Infatti, il Roller day sarà una grande festa nel cuore pulsante della città, che permetterà di far conoscere le discipline FISR e la bellezza di praticare uno sport salutare che offre la possibilità di muoversi in maniera sostenibile.

“Il Roller day -afferma l’assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto - sarà l’occasione per dare ulteriore visibilità agli sport rotellistici che, nella nostra città, hanno ripreso vigore dopo la ristrutturazione della pista di pattinaggio del quartiere Casale. Una struttura che, con grande orgoglio, è tornata ad essere un punto di incontro per grandi e piccini ed un riferimento per gli appassionati della province di Brindisi, Lecce e Taranto”.

Questo il programma dell'evento:

09.00 prova pattini con istruttori federali;

10.30 esibizione atleti di Pattinaggio Artistico;

11.00 prova pattini con istruttori federali;

11.30 esibizione atleti di Pattinaggio Corsa e Skateboard;

12.00 esibizione atleti di Pattinaggio Freestyle;

12.30 pattinata libera per le vie del centro.