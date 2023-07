Festival dei giovani 2023: due argenti e due bronzi per il gruppo sportivo "Carrino"

Sono le acque del Lago di Varese in località (Schiranna) quelle che hanno ospitato il Festival dei giovani 2023 di canottaggio, in programma dal 30 giugno al 2 luglio di quest’anno. A darsi battaglia, circa 2212 atleti da tutta Italia, appartenenti alle sezioni Allievi e Cadetti, ovvero le categorie non agonistiche, dai 10 ai 14 anni.

Il gruppo sportivo vigili del fuoco “Carrino” di Brindisi, sezione canottaggio, grazie al suo presidente e comandante provinciale, Giulio Capuano, ed al responsabile sportivo, Roberto Galluzzo, ha preso parte al festival con i suoi “piccoli” atleti, dimostrando, ancora una volta, quella grande grinta, spirito di squadra e soprattutto voglia di far bene che il DT Antonio Coppola riesce a fare crescere in ogni suo atleta.

Il racconto dell'evento

Le regate del festival si sono aperte nella giornata di venerdì, con il sesto posto nel singolo 7.20 categoria Cadetti maschile di Massimiliano Lamendola, seguito poi dalla prima medaglia del festival: il secondo posto del piccolo Alessio Iaia, nel singolo 7.20 categoria Allievi B1 maschile. A seguire, il maltempo ha reso impossibile continuare le regate in cui erano impegnati Paolo Centonze e Riccardo Ciullo.

Nella giornata di sabato invece, le gare si sono aperte con un settimo posto nel singolo categoria cadetti maschile di Massimiliano Lamendola, mentre Alessio Iaia, dopo una gara combattuta, si è dovuto accontentare del quarto posto nel singolo 7.20 Allievi B1. Argento invece per Riccardo Ciullo, nel singolo 7.20 categoria Allievi C maschile, seguito dal sesto posto di Paolo Centonze nella stessa specialità.

Infine, nella giornata di domenica, Massimiliano Lamendola ha ottenuto un ottavo posto, nel doppio categoria Cadetti maschile, misto con un’altra società, così come è stato misto anche il doppio categoria Allievi B1 maschile con a bordo Alessio Iaia, che è riuscito ad ottenere un buon bronzo con distacco sugli inseguitori. A chiudere la giornata, il doppio categoria Allievi C maschile di Riccardo Ciullo e Paolo Centonze, che sono riusciti a raggiungere il terzo posto, dopo aver lottato per un’intera gara e spuntandola sul punta a punta.

Si chiude così il Festival dei Giovani 2023, la più importante regata nazionale per le categorie giovanili, con un bottino di 2 argenti e 2 bronzi. “Sono soddisfatto dei ragazzi che, in questo palcoscenico nazionale, hanno mostrato il loro valore, riuscendo anche a tornare a casa con esperienza e consapevolezza del loro potenziale - ha affermato l'allenatore Coppola - Alcuni di loro tra qualche mese transiteranno nelle categorie agonistiche e devono essere pronti a compiere questo salto. Adesso, una volta rientrati, faremo il punto della situazione ed inizieremo già a gettare le basi della prossima stagione, fermo restando gli ultimi impegni remieri che ci vedranno impegnati fino alla fine dell'anno”.