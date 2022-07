Festival Giovani canottaggio 2022: ori e successi per il gruppo Vigili del fuoco “Carrino”

BRINDISI - Si è tenuto all’Idroscalo di Milano, nelle giornate dell’1, 2 e 3 luglio scorsi, il Festival dei Giovani di canottaggio 2022, regata nazionale di canottaggio riservata alle categorie non agonistiche, dai 10 fino ai 14 anni, sulla distanza di 500 metri. Il Gruppo sportivo Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi, presieduto dal comandante provinciale Giulio Capuano ed allenato da Antonio Coppola, vi ha preso parte con la propria squadra non agonistica di canottaggio, ottenendo importanti risultati e soprattutto tantissima esperienza per i ragazzi alla loro prima regata nazionale.



Sin dalla giornata di venerdì il Carrino ottiene ottimi risultati, con l’oro di Francesco Tanzarella, al suo ultimo anno nelle categorie non agonistiche, nel singolo categoria Cadetti Maschile, con un importante distacco dai diretti inseguitori. Lo stesso atleta, qualche ora più tardi, ottiene il quarto posto nel quattro di coppia categoria cadetti maschile valida come rappresentantiva regionale, assieme ad altri atleti pugliesi. Alla loro prima esperienza in gara nazionale, Massimiliano Lamendola e Paolo Centonze ottengono rispettivamente un quinto ed un sesto posto nel singolo 7.20, rispettivamente categoria allievi C e allievi B2 maschile.

Nella giornata di sabato, ancora un oro in scioltezza per Francesco Tanzarella nel singolo 7.20 categoria cadetti maschile, mentre Massimiliano Lamendola e Paolo Centonze ottengono un 6 posto a testa, rispettivamente nel singolo 7.20 rispettivamente Allievi C e Allievi B2 maschile. Alla prima gara nazionale in assoluto invece il piccolo Gabriele Ventruto ottiene un quarto posto.



Nella giornata di domenica, ennesimo oro, che vale di più, per Francesco Tanzarella nel singolo 7.20 categoria Cadetti maschile, battendo Antonio Taranto, atleta lombardo detentore del record mondiale di categoria sul remoergometro. Massimiliano Lamendola, nel quattro di coppia allievi C maschile misto con la canottieri Diadora, ottiene un quarto posto, mentre Paolo Centonze, nel quattro di coppia allievi B2 maschile misto con il Cus Ferrara, arriva quarto, dopo aver mantenuto il secondo posto per tutta la gara. Purtroppo l’inesperienza gioca un brutto scherzo a Gabriele Ventruto, che non termina la sua gara nel singolo 7.20 allievi A maschile per una caduta in acqua.



Ottimi risultati per gli atleti biancorossi, considerando anche che la maggior parte di loro era alla prima regata nazionale, mentre i risultati di Francesco Tanzarella sono molto importanti in vista del prossimo anno, quando farà il transito nelle categorie agonistiche.

Dopo questa regata il gruppo sportivo prenderà parte ai Campionati Italiani Master con i suoi atleti più grandi, mentre gli altri continueranno la preparazione in vista delle prossime gare.