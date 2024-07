Figurine Panini: il “club” di Enzo Giunta si allarga

BRINDISI - Vincenzo Giunta e il suo “club” di fan della Panini hanno raggiunto quota 1200 album dei calciatori completati, fra le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto. Tanti bambini hanno contribuito a questo traguardo,

“Non avrei mai pensato 9 anni fa – afferma Giunta - quando ho rincominciato questa magnifica avventura del collezionismo di figurine di calciatori Panini, di arrivare ad aiutare tanti bambini. Quest'anno voglio ringraziare Michele Terenzi di San Felice sul Panaro, Marco Aliberti di Salerno, Marco Milazzo della provincia di Chieti, Sandro Berti nella provincia di Firenze. Ed è stato grazie alla loro collaborazione e grazie alla Panini, che alla mia età mi regala queste bellissime emozioni”.

Giunta ringrazia anche gli amici brindisini Carlo Parrello e Mario Pesari e non si ferma qui. Il re dei collezionisti brindisini è già proiettato verso la prossima stagione. “A metà dicembre – spiega – entrerà nel vivo la raccolta 2024-25. Ma la data da cerchiare in rosso è quella del 26 gennaio 2025, quando si svolgerà il quarto raduno ‘Città di Brindisi”, dove non mancheranno Davide Poggi, Andrea Bertini e tutti gli altri amici collezionisti che si aggregano a noi. Aspetto come espositori gli amici di Bari”.

