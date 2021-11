Boxe: Andrea Argento approda alle finali nazionali

BRINDISI – Il pugile Andrea Argento (-64 chilogrammi) della Pugilistica Rodio Brindisi si impone alla fasi regionali dei campionati italiani assoluti che dal 19 al 21 novembre si sono svoti a Matera e approda alla finali nazionali di Montecatini Terme, in programma il prossimo 3 dicembre. L’atleta brindisino ha rappresentato la Rodio insieme a Teodoro Galluzzo (- 69 chili) e a Giovanni Galluzzi (-81 chili). Il lprimo ha perso in finale ai punti. Il secondo è stato sconfitto a causa di una ferita al sopracciglio. Netta, invece, la vittoria conquistata in finale da Argento.

Domenica scorsa, invece, si sono svolte al PalaMelfi di Brindisi le fasi regionali dei campionati italiani giovanili di pugilato, organizzate dal team Quero di Taranto in collaborazione con la Pugilistica A. Rodio di Brindisi. Presenti alla manifestazione numerosi atleti di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, che hanno svolto il proprio criterium assegnatogli per ordine d’età. Per la Rodio Brindisi e la Rodio Team Boxe Mesagne, capitanate dai tecnici federali Antonio Musio ed Angelo Conserva, hanno gareggiato dieci ragazzi che, con entusiasmo e dedizione, hanno svolto le proprie sessioni collocandosi fra i primi posti nella graduatoria finale. Questi giovanissimi hanno dimostrato notevoli progressi nonostante il lungo periodo di inattività dovuto alla pandemia che ha penalizzato notevolmente il settore giovanile.

I tecnici della Rodio Antonio Musio, Angelo Conserva e Vincenzo Virzo danno appuntamento a tutti i tifosi ed appassionati di questa disciplina al mese di dicembre con un evento in fase di preparazione “Torneo dell’Amicizia” indetto dal Comitato Regionale Puglia-Basilicata”.