“Nomination” per Flavia Pennetta, candidata ad entrare nella prestigiosa Hall of Fame di tennis

BRINDISI - Per Flavia Pennetta si apre un’altra prestigiosa pagina della sua luminosa carriera: la tennista brindisina potrebbe essere la prima italiana ad entrare nella autorevole “International Tennis Hall Fame” del 2022, avendo conseguito la straordinaria nomination direttamente dal presidente Stan Smith che con una telefonata le comunicava l’inizio della corsa per entrare nella lista dei migliori di sempre del tennis mondiale. Nell’elenco di “nominati” figurano nomi prestigiosi quali Carlos Ferrero, Lisa Raymond, Cara Black, Carlos Moya e finora gli unici italiani ad ottenere questo riconoscimento sono stati Nicola Pietrangeli nel 1986 e Gianni Clerici nel 2006.

La carriera di Flavia

La vittoria nel 2015 allo US Open di New York contro l’amica Roberta Vinci ha avvalorato e confermato la superlativa carriera di Flavia Pennetta che ha vinto altri 10 titoli in singolare ed è stata la prima tennista italiana ad entrare in Top 10, con un best ranking di numero 6 ottenuto dopo il trionfo di New York. In coppia con Gisella Dulko ha vinto anche l’Australian Open 2011 e per oltre 10 anni ha contribuito in maniera determinante alla conquista dei 4 titoli dell’Italia nella Fed Cup.

Come votare

L’accesso per entrare nella Hall of Fame avviene combinando il risultato delle preferenze dei tifosi con quello dell’Official Voting Group di cui fanno parte giornalisti, storici e componenti già facenti parte della Hall of Fame che voteranno nei prossimi mesi. Per vincere la concorrenze delle altre “nomination” bisognerà votare per Flavia Pennetta collegandosi al sito vote.tennisfame.com e le votazioni sono già aperte da ieri e si chiuderanno il 31 ottobre.