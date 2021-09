Dalla Germania in Puglia in bici: il racconto di Gabriele Taurisano

FRANCAVILLA FONTANA - Si è concluso sabato 18 settembre il viaggio in bici di Gabriele Taurisano, protagonista di un’impresa eccezionale: in bicicletta ha percorso 1900 chilometri, da Trier (Germania) a Francavilla, città che ha lasciato da giovanissimo. Il viaggio, tappa per tappa, è stato raccontato sulla pagina Facebook di Nativa, l'associazione che raggruppa e racconta le decine di persone nate e cresciute a Francavilla ma che, per i vari motivi della vita, sono andate via.

Mercoledì 22 settembre alle 18.30, nella sala Belvedere di Palazzo Imperiali, Gabriele Taurisano racconterà il suo viaggio attraverso l’Europa. Diretta streaming dalla pagina di Nativa. Interverranno Antonello Denuzzo, sindaco di Francavilla Fontana, Sergio Tatarano, assessore alla mobilità del Comune di Francavilla Fontana, Enrico Saponaro, presidente di Nativa e Gabriele Taurisano. L’ingresso è libero, fino a 50 partecipanti con green pass. Per prenotarsi, contattare il numero 3888047559 (Enrico) o la pagina di Nativa. L’incontro è patrocinato dal Comune di Francavilla Fontana all’interno delle iniziative organizzate in occasione della Settimana Europea della Mobilità.