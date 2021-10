Boxe, campionato italiano: Francesco Iaia vola in semifinale

BRINDISI- Era andato vicino all’oro lo scorso anno. Ci sta riprovando quest’anno. Il giovane pugile brindisino Francesco Iaia (categoria – 48 chilogrammi, junior), di Tuturano, classe 2005, si è qualificato per le semifinali dei campionati italiani di boxe. L’atleta dell’Asd Olivier, società brindisina diretta dal maestro Olivier Cannalire, ha tagliato l’importante traguardo sul ring di Montesilvano (Pescara), dove fra sabato e domenica (9-10 ottobre) si sono svolti gli ottavi di finale e i quarti di finale.

Iaia è stato protagonista di due match intensi, in cui ha messo in mostra le sue doti da combattente mai domo. Agli ottavi ha superato il siciliano Valerio Cardinale. Domenica, in semifinale, ha affrontato il lombardo Yari Bonacina, pugile di spessore che ha già partecipato a un campionato europeo. L’incontro è partito in salita per il tuturanese, sotto di 1-4 al termine del primo round. Ma nelle riprese successive, con una tenacia che ha colpito tutti i presenti, Iaia, nonostante un richiamo ufficiale, ha risalito la china e ha completato la rimonta.

Si tratta di un grande successo, se si considera che il ragazzo pratica pugilato da circa un anno, dopo dei trascorsi nel calcio. In questo arco temporale, il 15enne, seguito quotidianamente da Olivier Cannalire, ha affrontato duri sacrifici per migliorare la sua tecnica. I risultati sono stati pressoché immediati, perché lo scorso anno Iaia ha già conquistato la finale dei campionati italiani, rimediando una sfortunata sconfitta. L’occasione per il riscatto arriverà fra il 22 e il 24 ottobre a Mondovì (Cuneo), sede delle semifinali e della finale. “Sono orgoglioso – dichiara il maestro Cannalire – del lavoro svolto da Antonio per competere ad alti livelli. E’ un ragazzo rispettoso ed educato, propenso al sacrificio. Non manca mai un allenamento. Andando avanti di questo passo, raccoglierà le soddisfazioni che merita”.