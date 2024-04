Futsal Veglie promosso in C1: alla guida della squadra due brindisini

FASANO - Il Futsal Veglie scrive una nuova pagina della sua storia: la formazione salentina, infatti, vince il girone B della Serie C2 pugliese di calcio a 5 e conquista la promozione nel massimo campionato regionale. Alla guida del sodalizio vegliese due brindisini: Sandro D’accico e Ivano Gigliola.

Nell’ultima giornata della stagione regolare, il Futsal Veglie ha vinto per 9-3 sul campo del Cocoon Fasano e, approfittando del ko per 3-2 del Futsal San Martino in casa dell’Oissa, si è issato al primo posto della classifica, festeggiando così la promozione in Serie C1.

