Loconte: “Popoli non è una semplice tappa, è qualcosa di molto di più”

Il portacolori della Scuderia EptaMotorsport Angelo “The doctor” torna in Abruzzo in occasione della 60ª Svolte di Popoli, gara che appunto un anno fa lo vide protagonista di un pauroso incidente. “The Doctor” nuovamente al volante della sua Peugeot 308 GTi gestita dalla DP Racing di patron Claudio De Ciantis cercherà di affrontare la meglio il tecnico tracciato che si erge sulla SS 17 dell’Appennino Abruzzese, proprio nel tratto che comprende il luogo reso famoso da una celebre foto del grande Alberto Sordi. Un percorso molto vario e selettivo da 7,530 Km che dalla Contrada Canapine alle porte di Popoli, sulle rive del Fiume Pescara, arriva 475 metri più in alto, addirittura in provincia dell’Aquila, presso il bivio di San Benedetto in Perillis, coprendo una pendenza media del 6,30%.

«Popoli è una gara straordinaria, tecnica e veloce – ha dichiarato The doctor -. Per me questa partecipazione ha un significato particolare: il ritorno su un percorso dove, nel 2020, ho letteralmente distrutto la mia Peugeot 308, fratturandomi in più parti del corpo. Un incidente di gara che, tuttavia, non mi ha fatto passare il desiderio di cimentarmi sul tracciato abruzzese. Peraltro, qui mi gioco le residue possibilità di restare in corsa per il titolo italiano… avversari permettendo! Insomma Popoli non è una semplice tappa del Civm… è qualcosa di molto di più».

Il programma del fine settimana è entrato nel oggi, venerdì 12 agosto con le verifiche tecnico-sportive. Due manche di salita domani, sabato 13 agosto a partire dalle 9.30. Sempre alle 9.30 di domenica 14 agosto, il via alla prima delle due gare. L’evento sarà trasmesso in live streaming sui social del Campionato @CIVelocitaMontagna e @ACISportOfficial, le gare del CIVM anche in diretta su ACI Sport TV (228 Sky)



Il calendario del Civm 2022

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1° maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 – 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ªCronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.

Fasano, 12 agosto 2022

Ufficio Stampa

RacingPressNews