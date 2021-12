Francavilla Fontana apre al ciclocross grazie all’Asd Team Fuorisoglia

Per la prima volta in assoluto, in Francavilla Fontana, domenica 5 dicembre 2021, a partire dalle ore 9:00, si svolgerà il 1° Ciclocross Resort Laurito - Prova di Campionato Regionale di Ciclocross Fci. La gara, assoluta novità in Francavilla, avrà luogo su un percorso letteralmente ricavato, dagli infaticabili membri del Team Fuorisoglia, all'interno del Parco privato del Resort Laurito, area gentilmente messa a disposizione dal proprietario, dott. Pietro di Coste.

E’ prevista una nutrita partecipazione di atleti pronti a battagliare nel difficile circuito molto tecnico in cui, oltre alla prestanza fisica, bisogna profondere vere e proprie abilità funamboliche per condurre al meglio le specialissime bici di questa disciplina. Al termine della gara, oltre a consegnare i consueti premi ai vincitori delle varie categorie, verranno assegnate, da parte del Presidente Regionale Fci, Giuseppe Calabrese, le maglie di Campione Regionale di Ciclocross Fci 2021.

La consueta e capillarissima preparazione dell'evento da parte dei ragazzi del Team, del Presidente Massimiliano Lopalco, caratterizzerà, in maniera ancora più marcata, la coincidenza tra l’inizio delle iscrizioni alla società per il 2022 e la fine della stagione agonistica 2021 caratterizzata da ben 8 eventi organizzati sempre dal Team Fuorisoglia. Il 2022 è stato già calendarizzato, ed è ricco di tante altre novità e di gare importanti che vedranno la Città degli Imperiali un punto di riferimento tra i tanti amanti delle due ruote della provincia di Brindisi e di tutta la Regione Puglia.

Non resta che dare appuntamento a Domenica 5 dicembre per godere di questo spettacolare evento ciclistico che si svolgerà, come da tradizione, in un clima di festa per i partecipanti, accompagnatori e tifosi che prenderanno parte alla manifestazione.