Al liceo "Ferdinando" di Mesagne la gara provinciale di ginnastica ritmica Csi

MESAGNE - Il comitato provinciale del Csi (Centro sportivo italiano), con il patrocinio della città di Mesagne, organizza, per domenica 25 febbraio, dalle 9 alle 15, a Mesagne, presso la palestra del liceo scientifico E. Ferdinando in via Eschilo, la gara provinciale di ginnastica ritmica.

La gara valida per la fase regionale, che si terrà nel mese di marzo al PalaPentassuglia di Brindisi, vedrà la partecipazione di circa 200 ginnaste provenienti dall’Asd Relevè di Brindisi, Asd Ginnastica Brindisi e Gym Rebels di Castellana Grotte, che si contenderanno un posto sul podio per conquistare una medaglia.

Le ginnaste si esibiranno nelle varie specialità della fune, cerchio, palla, clavette e nastro. “Iniziamo con la ritmica, un lungo percorso che ci vedrà impegnati sino a giugno” dichiara Angelo Taurisano, presidente provinciale Csi Brindisi. “Già a partire da sabato prossimo 2 marzo, saremo impegnati la prova provinciale di ginnastica artistica e a seguire inizieranno i preparativi in vista delle prove regionali sia di ginnastica ritmica e artistica e a seguire con le finali regionali degli sport di squadra. Il tutto sarà ancora più bello, ogni evento sarà per noi l’occasione per festeggiare le 80 candeline del Csi”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui