Ginnastica aerobica: Francavilla Fontana ospita l'allenamento della Nazionale italiana

FRANCAVILLA FONTANA - La Nazionale Italiana di ginnastica aerobica agli ordini del tecnico Vito Iaia nei giorni scorsi è sbarcata a Francavilla Fontana ed ha tenuto il suo primo allenamento nella palestra del plesso Aldo Moro del Primo Istituto Comprensivo.

Questo spazio dedicato allo sport è stato attrezzato dalla Federazione Italiana di Ginnastica con una particolare pedana indispensabile per lo svolgimento dell’attività agonistica. L’attrezzatura si integra con gli interventi di ammodernamento operati recentemente dall’Amministrazione Comunale nella palestra con il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione dei vecchi infissi, il ripristino dell’intonaco e la ritinteggiatura delle pareti.

“Ci siamo chiesti con Vito Iaia – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – se Francavilla Fontana sarebbe potuta diventare la sede degli allenamenti della squadra nazionale di ginnastica aerobica. Ci abbiamo provato e abbiamo fatto bene. Sono grato alla Federazione per la scelta e all’Assessorato comunale allo Sport guidato da Maria Angelotti, che ha svolto un eccellente lavoro per consentire ai migliori atleti italiani di questa faticosa quanto entusiasmante disciplina di tenere i loro raduni nella palestra della scuola rimessa a nuovo nei mesi scorsi.”

L’aerobica è una disciplina sportiva che coniuga forza, coordinazione generale e segmentaria, mobilità articolari, percezione del corpo e dello spazio il tutto a ritmo di musica. L’esercizio detto “routine” vede il suo sviluppo coreografico in un quadrato di mt 7x7 per le categorie individuali, coppia e trio che si allarga in mt 10x10 nelle categorie gruppo.

Questa disciplina sportiva è particolarmente familiare per i francavillesi grazie ai successi ed al lavoro di Vito Iaia, ex atleta che dal 2002 al 2010 ha vinto tutto ciò che era possibile vincere riuscendo a portare a casa i World Games – i giochi olimpici per gli sport non olimpionici – e gli Europei.

“Aver portato in Città la Nazionale di aerobica – conclude l’Assessora allo Sport Maria Angelotti – sottolinea lo stretto legame di Francavilla Fontana con il mondo dello sport. Ringrazio Vito Iaia per il suo lavoro e auguro a tutti gli atleti che si alleneranno nella palestra del plesso Aldo Moro di portare alto il nome dell’Italia nelle competizioni internazionali.”