Ginnastica artistica, campionato a squadre: un brindisino vice campione d'Italia

BRINDISI - Ha compiuto 18 anni lo scorso dicembre ma può già fregiarsi del titolo di vice campione d’Italia. Il brindisino Cristian Zammillo ha ottenuto questo importante risultato in occasione delle Final six del campionato a squadre di ginnastica artistica andate in scena lo scorso fine settimana (sabato 27 – domenica 28 maggio) al PalaVesuvio di Napoli.

Zammillo è tesserato con la società Ginnastica La Rosa Brindisi ma lo scorso gennaio, tramite la formula del prestito, è approdato alla società Giovanile Ancona (nella foto sotto, il team).

Nelle semifinali disputate sabato, Zammillo, con la sua prova agli anelli, ha ottenuto due punti, dando un contributo importantissimo per il terzo posto ottenuto dal sodalizio marchigiano, che ha staccato il pass per la finale a tre disputata il giorno successivo. Nell’atto conclusivo della competizione, Zammillo, sempre agli anelli, ha migliorato il punteggio del giorno precedente, dando un ulteriore contributo per il secondo posto ottenuto dalla Giovanile Ancona.

Forte di questa performance, Zammillo punta adesso alla Coppa campioni in programma dall’8 al 10 giugno a Padova. Contro i grandi della ginnastica artistica italiana, Cristian farà il suo esordio in una gara individuale, nella categoria regina: la senior.