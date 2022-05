Giochi e attività ludiche: protagonisti gli atleti dell'Asd Tae Action Center

MESAGNE - L’Asd Tae Action Center del maestro Francesco Campanella ha partecipato domenica (29 maggio) presso la palestra del liceo scientifico di Mesagne ai Giochi e attività ludica della provincia di Brindisi. Gli atleti sono stati impegnati in quattro circuiti. Ai giochi hanno preso parte centinaia di bambini provenienti dalla provincia. Il maestro Campanella ringrazia Giuseppe Marzio per la collaborazione. Oltre alla società brindisina, in gara anche i sodalizi dei maestri Prete Minotto, Prete Vanessa, Nuzzo Massimo e Roberto Muscio.