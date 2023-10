Una mattinata all'insegna delle arti marziali a Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA - Una giornata fantastica per lo sport soprattutto per le arti marziali che entrano sempre più nel cuore dei bambini. Oggi (30 settembre) Torre Santa Susanna si è vestita col kimono per il karate ed il Ju Jitsu. I corsi sono stati diretti dal tecnico federale Massimiliano Zanzarella e dalle cinture nere 1° Dan dell'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale Fitness Center Academy Ets

La giornata è stata promossa dalla Commissione europea per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. L'iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e la società Sport e Salute Spa ne cura l'attuazione.

“La nostra Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale Ets Fitness Center Academy di Torre Santa Susanna - afferma il presidente Massimiliano Zanzarella - è sempre stata vicina ed attiva per lo Sport contro le varie problematiche sociali che vi sono oggi giorno”.

“L'Associazione Fitness Center Academy ringrazia il sindaco Michele Saccomanno e l’amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco assessore allo sport Nico Tieni, per la disponibilità è l’impegno affinché i ragazzi si avvicinino allo sport, perché lo sport è cultura, l'assessore allo Sport si è trattenuto assistendo a qualche esibizione degli atleti di karate e Ju Jitsu”.