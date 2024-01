Go Padel Tour a Brindisi: tanti partecipanti per tre giorni di sfide

BRINDISI - Successo di partecipanti e di pubblico per il Go Padel Tour. Il 5, 6 e 7 gennaio, nel suggestivo scenario del Bellaria di Brindisi, si è svolta la seconda tappa del Go Padel Tour. Centinaia di giocatori hanno esibito vibore, bandeje, sorrisi e abbracci in un contesto festoso e sportivo. La partecipazione attiva di brand importanti come Valentini Arredamenti, People Drive, Centro Nautico Idea Verde, Tenuta Donna Caterina, il Tour Operator Padel Experience e il marchio Set ha reso orgogliosi gli organizzatori del Go Padel.

Alessandro Sportelli, fondatore del marchio, attribuisce il successo della manifestazione al Team Go Padel, composto da Roberto Sabato "RobyS", Michele Valentini e Federico Colelli, ringraziando anche il meraviglioso "Team Bellaria" Francesco, Rossana, Giorgia, Marc, Julia e Papy. Dopo due giorni di fasi di qualificazione, la domenica delle finali ha visto la maestra Antonella Maci, la giovanissima e talentuosa Flavia Coppola, il gigante Isra Fernández e lo spietato Fabrizio Avvantaggiato far sognare i presenti.

L'esito finale ha visto Isra Fernández e Fabrizio Avvantagiato prendersi la rivincita su Francesco Garzelli e Alberto Cristofaro, vincendo la 2ª tappa del Gpt Go Padel Tour Gold con un punteggio di 7/6 6/2. Terzo posto per Luca Del Vescovo e Federico Morano, quarto posto per D'anna e Serio. Nella categoria Silver, vincono Giuseppe Urso e Andrea Carluccio; nel femminile, categoria Gold, trionfano Antonella Maci e Flavia Coppola, mentre il Silver femminile è stato aggiudicato da Viola e Derose.

Il Go Padel Tour ha visto anche la partecipazione di vip come l'ex Roma e Juventus Mirko Vu?ini? (a destra nella foto sopra) e l'ex Milan e Parma Gigi Orlandini tra gli iscritti. Il team di Go Padel annuncerà a breve le date del prossimo appuntamento per la tappa primaverile.