Tennis Europe under 14: al via i main draw maschile e femminile

BRINDISI - Trascorso il weekend dedicato agli incontri di qualificazione, al termine dei quali sono stati eliminati i quattro brindisini in gara, Francesco Ricco e Daria Minunni, è stato inaugurato questa mattina (lunedì 5 giugno), con l’inizio dei main draw (tabelloni principali) di singolare maschile e femminile, il torneo internazionale “Tennis Europe Under 14” in corso di svolgimento sui campi del Circolo Tennis Brindisi fino al prossimo 10 giugno.

Sui circa cento atleti provenienti da tutta Europa (Italia Kazakistan, Francia, Paesi Bassi, Grecia, Turchia, Ucraina), attualmente considerati future promesse del tennis mondiale, sessantaquattro sono quelli ammessi a questa fase: trentadue ragazzi e trentadue ragazze fra i quali spicca la partecipazione, oltre che di Davide Ciani, Gabriele Paiano e Sara De Maria, che con la Wild Card a disposizione, rappresenteranno il club brindisino, delle otto teste di serie: Pshenichniy Y. (Kazakistan, ranking TE 98), Di Rubba A. (Italia, ranking TE 115), Van Hillegersberg W. (Paesi Bassi, ranking TE 141), Roussos S. (Grecia, ranking TE 180), Iezerska (Ucraina, ranking TE 270), Lila Bodur (Turchia, ranking TE 282), Ludovica Casalino (Italia, ranking TE 293), Lison Tapin (Francia, ranking TE 325). Gli stessi che, tra tutti, oltre che negli incontri di singolare, si sfideranno nei tabelloni di doppio, dando vita ad un grande spettacolo di tennis, di altissimo livello tecnico-agonistico.

«Questa città e il Circolo Tennis Brindisi rappresentano la mia seconda casa – ha affermato Donato Calabrese, consigliere nazionale Fitp - Il Tennis Europe Under 14 è un torneo bellissimo, che negli anni ha visto la partecipazione di tantissimi giocatori che oggi sono posizionati nelle classifiche mondiali. È una manifestazione importante all’interno della quale sono coinvolti dirigenti, tecnici, giocatori ed io ringrazio davvero tutti».

«Questo è un evento straordinario, ringraziamo il Circolo Tennis Brindisi per averlo organizzato – ha affermato Domenico Maria Conte, delegato provinciale Fitp Puglia - .È un torneo che dà lustro all’intera provincia, con la partecipazione di tantissimi ragazzi che hanno l’opportunità non soltanto di giocare, ma anche assistere ad un vero spettacolo di tennis. È un momento di confronto e di crescita importante» «Questo torneo rappresenta una sorta di festa dello sport non soltanto per il nostro Circolo, ma per l’intera città di Brindisi – ha affermato Angelo Argentieri, presidente del C.T. Brindisi -. Ogni anno è l’occasione per i giovani della nostra scuola confrontarsi con tanti loro coetanei, provenienti da tutta Europa, che esprimono davvero un ottimo tennis. Una prestigiosa vetrina internazionale che rende il nostro un dei club più conosciuti e più importanti di Italia e della Puglia».

«Siamo molto contenti di ospitare sui campi del nostro Circolo la decima edizione del Torneo Tennis Europe Under 14 – ha concluso il direttore del torneo Vito

Tarlo -. Quest’anno i due main draw sono davvero di alto livello, all’interno dei quali ci sono anche tre ragazzi della nostra scuola tennis, Davide Ciani, Gabriele Paiano e Sara De Maria e questo ci rende orgogliosi. È un appuntamento consolidato che premia un grande lavoro di squadra, in sinergia con la Federazione Italiana Tennis e Padel».

Il programma

Sono iniziati oggi (lunedì 5 giugno), alle ore 9, i main draw (tabelloni principali) di singolare maschile e femminile, con incontri ai quali, a partire da martedì 6 giugno, si aggiungono quelli di doppio che, sino a giovedì 8 giugno, si disputeranno ininterrottamente dalle prime ore del mattino al pomeriggio inoltrato. Previste per venerdì 9 giugno, alle ore 15, le semifinali di singolare e le finali di doppio. Sabato 10 giugno si chiude con le finali di singolare maschile e femminile in programma a partire dalle ore 15. Seguirà la cerimonia di premiazione.