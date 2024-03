Evento nella scuola Mameli organizzato dall'Asd Tae Action Center

BRINDISI - L'evento organizzato dall'Asd Tae Action Center lo scorso 29 marzo, alle 17:30, presso la palestra della scuola Mameli, sembra essere un'occasione significativa per evidenziare l'impegno dell'associazione nel valorizzare le potenzialità di ogni partecipante.

Il taekwondo offre numerosi vantaggi, sia fisici che mentali. Fisicamente, migliora la forza, la flessibilità, l'equilibrio, la coordinazione e la resistenza. Mentalmente, contribuisce allo sviluppo della disciplina, del rispetto, dell'autostima e della capacità di concentrazione. È anche uno strumento efficace per insegnare ai bambini, ai ragazzi e agli adulti l'importanza della perseveranza, del superamento delle sfide e del raggiungimento degli obiettivi personali. Gli esami sociali di oggi pomeriggio rappresentano quindi un'opportunità per dimostrare questi benefici e per rafforzare il legame tra lo sport, i suoi praticanti e la comunità locale.

Il 6 aprile la società guidata dal maestro Campanella Francesco, cintura nera 7 dan, nonché consigliere regionale Fita puglia da 20 anni, sarà impegnata al campionato interregionale Calabria. Vi parteciperanno: Corsa Omar, Colantonio Gaya, Rillo Nicolò, Colangelo Dante, Colangelo Antonio, Barbato Riccardo, Iaia Raffaele.

