Interregionale di taekwondo: cinque medaglie per l'Asd Tae Action center

L’Asd Tae action center Brindisi ha partecipato al campionato interregionale Calabria, che si sta svolgendo presso il palazzetto dello sport di Corigliano Rossano, dove sono arrivati 350 atleti provenienti da tutti i migliori sodalizi d’Italia

Il sodalizio brindisino guidato dal maestro Francesco Campanella Francesco, cintura nera 7° dan nonché consigliere regionale Puglia da 20 anni, ha conquistato 3 argenti (Gaya Colantonio, Antonio Colangelo e Nicolò Rillo) e due bronzi (Raffaele Iaia e Riccardo Barbato) e due bronzi. Preziosissimo il supporto del vice coach Paolo Fortunato

Buona prestazione, anche se non raggiunge il podio, per Dante Colangelo Dante, che vince un round 13/0. Prossimo appuntamento, il raduno regionale a Bari, in programma il 5 maggio.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui