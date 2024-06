Ruben Benigno da Brindisi in Nuova Zelanda per una medaglia ai mondiali di Ironman 70.3

BRINDISI - Il triatleta brindisino Ruben Benigno si è qualificato per i mondiali di Ironman 70.3 che si terranno in Nuova Zelanda il 15 dicembre 2024. L’atleta locale ha strappato il pass per la manifestazione iridata domenica 23 giugno ad Hoorn, in Olanda, chiudendo la distanza di triathlon medio in 4h32’.

Il quarantunenne brindisino, titolare di un noto studio medico nel capoluogo brindisino ha iniziato a praticare la “triplice” tre anni fa con l’obiettivo di riuscire a partecipare al mondiale a Taupo in Nuova Zelanda, la perseveranza e la determinazione le sue caratteristiche principali, si è allenato agli orari più assurdi e alle condizioni climatiche più impensabili con un grande sogno nel cassetto che finalmente oggi è diventato realtà.

Ruben è allenato dai coach varesini Agostino Bosio e Mattia Luciano e milita nelle fila della società brindisina Zzw Triathlon presieduta da Gianluca Volpe, la compagine di triatleti nata nel 2021 dall’idea di 6 ragazzi che iniziavano a praticare questo sport con passione, oggi la società conta 20 atleti di triathlon e 30 atleti di atletica leggera, il sodalizio locale sta diventando sempre più un punto di riferimento per il triathlon locale e se le istituzioni e qualche sponsor la supporteranno l’anno prossimo è intenzionata ad organizzare la prima gara di triathlon o duathlon a Brindisi.

Nel frattempo molti atleti della Zzw si stanno preparando per l’Ironman 70.3 di Cervia che si terrà a settembre con la speranza di vedere qualche altro ragazzo partecipare al mondiale in Nuova Zelanda.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui