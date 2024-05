Karate, atlete sampietrane conquistano il bronzo e si qualificano ai campionati nazionali

SAN PIETRO VERNOTICO – Tre atlete sampietrane hanno partecipato alla fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano di Karate svoltasi oggi, domenica 19 maggio, presso il Palamazzola di Taranto, organizzato dal Comitato Regionale Puglia Fijlkam in collaborazione con la società Dojo Arashi Taranto.

Si tratta di Sofia Fiume, Maria Francesca Pastore Tarantini e Alessandra Rizzo, 12enni, della Zen Karate Do di San Pietro Vernotico del maestro Andrea Rizzo, tutte in gara nella categoria Esordienti. Rizzo e Tarantini sono salite sul podio conquistando il terzo posto e qualificandosi al campionato italiano in programma l’1 e il 2 giugno prossimo presso il Centro Olimpico Palapellicone di Ostia, Roma.

Bellissima presentazione quella di Sofia Fiume che per un decimo non ha superato il primo turno. Alessandra Rizzo e Maria Francesca Tarantini Pastore, invece, sono arrivate in finale di pool ma anche loro per un decimo non sono andate in finale per il primo e secondo posto. Ma entrambe hanno conquistato il bronzo staccando il pass per i campionati italiani.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui