Karate, Metropolitan Brindisi: staccati cinque pass per i campionati italiani

Domenica 19 maggio al PalaMazzola di Taranto, gli esordienti della Metropolitan Karate Brindisi, guidati dai tecnici Francesco Zonno, Samuel Stea e Danilo Spagnolo, hanno combattuto per guadagnare un posto ai campionati Italiani.

In sette sono stati gli agonisti impegnati nella fase di qualificazione. Rispettivamente Raffaeli Michael e Marullo Matteo nella categoria Kata Maschile (Forme). Quarta Asia e Tedesco Alice nel Kumite Femminile (combattimento a contatto controllato) e Simmini Nicolò, Spinelli Teo, D’Errico Diego nel kumite maschile.

In categorie numerosissime, i giovani atleti brindisini hanno dato lustro al karate marchiato “Metropolitan”, staccando ben cinque pass per i campionati italiani che si terranno al Centro Olimpico di Ostia Lido l’1 e 2 giugno.

Quarta Asia, regina indiscussa della 40 chilogrammi F, dopo tre incontri, accede in finale e conquista una meritata medaglia d’oro battendo per 1 a 0 un atleta foggiana. Spinelli Teo, nella categoria 43 chilogrammi M, vince gestendo egregiamente tre incontri e accede alla finale dove cede il passo ad un atleta leccese, conquistando un pesante Argento.

Qualificati anche Raffaeli Michael, Marullo Matteo e Simmini Nicolò, che si classificano al 5° posto. Nulla di fatto invece per Tedesco e D’Errico, solo 11°.

Prossimi appuntamenti per la società brindisina a giugno al campionato italiano esordienti, all’Open League di Roma e alla Coppa del mondo giovanile in Croazia dove si contano ben 3750 atleti iscritti provenienti da ogni angolo del globo.

