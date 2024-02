Karate, Metropolitan Brindisi: tre pass per la finale nazionale

BRINDISI - Tre atleti della Metropolitan Karate Brindisi parteciperanno ai Campionati Italiani Cadetti che si svolgeranno a marzo al Centro Olimpico Federale di Ostia. Sono Sara Corsa, Nagualli Del Gado e Beatrice Minó, che domenica 18 febbraio hanno ottenuto il pass ai campionati regionali che si sono svolti a Taranto.

Minó si è aggiudicata il terzo posto e la qualificazione nella categoria 61kg femminile. Con lei, grazie ai quinti posti ottenuti nel Kata Femminile, ci saranno anche Corsa e Del Gado.

I tecnici Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea sono entusiasti del lavoro svolto. La societá Metropolitan Karate Brindisi forgia i propri ragazzi a Brindisi in via Bozzano 5, ringrazia lo sponsor Enel e ricorda che sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno sportivo per bambini, ragazzi, adulti e per chiunque volesse avvicinarsi a questa disciplina oggi anche sogno olimpico.