“Kim & Liù”, successo per i giovanissimi della New Marzial Mesagne

MESAGNE - Ottimo piazzamento per i giovanissimi atleti della New Marzial Mesagne Team Baglivo griffata “Nuova special Welding srl”. La società di Taekwondo del presidente Steeven Baglivo, nello scorso weekend al Foro Italico di Roma, ha partecipato con 29 atleti al torneo “Kim & Liù”, combattimento riservato ai bambini fino a 12 anni, che ha visto la presenza di oltre 2mila piccoli atleti provenienti da tutta Italia. Una bellissima avventura per il gruppo della New Marzial che ha portato a casa ben 21 medaglie: 11 oro, 3 argento e 7 bronzo. La rappresentativa mesagnese in trasferta a Roma ha ben figurato durante tutto il torneo, dando filo da torcere alle squadre avversarie.

L’avventura al Foro Italino ha permesso ai giovanissimi atleti della New Marzial di fare una esperienza senza precedenti da condividere con tutti i loro compagni per il loro futuro agonistico. La Fita - Federazione Italiana Taekwondo - ha rivoluzionato il parco del Foro Italico trasformandolo in un imponente villaggio di Taekwondo con il “Grand Prix” ed il torneo italiano per bambini “Kim & Liù”. Il presidente Steeven Baglivo ha elogiato i suoi ragazzi ricordando loro di continuare a lavorare in palestra senza mai dimenticare i principi fondamentali del Taekwondo: “Cortesia, integrità, perseveranza, autocontrollo e spirito indomito”.

Ecco gli atleti che hanno ricevuto la medaglia nel torneo “Kim & Liù”. Oro per: Maria Vittoria Rosato, Ginevra Resta, Antonio Laporta, Giacomo Pacciolla, Diego Romano, Mia Ciampi, Clarissa Nicolì, Flavia Frassica, Martina de Nitto, Dominic Lezzi ed Eva Zippo. Argento per: Gianfilippo Bellino, Benedetta Muri e Marta Nicolì. Bronzo per: Giuseppe Ciaccia, Fernando Rubino, Gabriele Colelli, Cloe Mitrugno, Alessandro Sanfedino, Violante Ascesi ed Ettore Santangelo.