Pallamano, la Sidea Group Junior Fasano ospita il Carpi nella prima casalinga del 2024

FASANO - Dopo la pausa forzata dello scorso week-end a causa del rinvio della trasferta di Cingoli al 7 febbraio, tornerà in campo sabato, 27 gennaio, la Sidea Group Junior Fasano, che alle ore 18 ospiterà il Carpi nel match valido per la 2^ di ritorno della Serie A Gold. La formazione biancazzurra, sconfitta nelle ultime due gare di campionato disputate a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, cerca dunque il riscatto contro la compagine emiliana, attualmente in coda alla graduatoria con 4 punti, 16 in meno rispetto ai campioni d’Italia in carica. Il match, in programma nel nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, sarà anche l’occasione per l’esordio davanti al pubblico fasanese dell’ultimo arrivato, Joao Marinho Da Cunha.



La partita tra Sidea Group Junior Fasano e Carpi, che sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita su PallamanoTV al link, sarà arbitrata dai sig.ri Francesco Simone e Pietro Monitillo, alla presenza del commissario federale Antonio Strippoli. Si ricorda che sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall'ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D'Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino.

Il costo del biglietto per assistere al match è di 5 euro (ridotto di 3 euro per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).

Questi gli altri incontri di giornata: Cassano Magnago-Secchia Rubiera, Pressano-Brixen, Trieste-Alperia Black Devils, Sparer Eppan-Conversano, Bozen-Macagi Cingoli, Raimond Ego Sassari-Teamnetwork Albatro.

Questa la classifica dopo gli ultimi recuperi disputati: Brixen 24, Alperia Black Devils* 22, Conversano 21, Sidea Group Junior Fasano* 20, Bozen* 19, Cassano Magnago* 18, Raimond Ego Sassari 16, Teamnetwork Albatro* e Macagi Cingoli* 10, Sparer Eppan 9, Secchia Rubiera 7, Trieste 6, Pressano e Carpi 4. *Una partita in meno.

Con la chiusura del girone d’andata sono stati definiti anche gli abbinamenti delle Finals di Coppa Italia, in programma nel Play-Hall di Riccione dal 1° al 4 febbraio prossimi. Nei quarti Flavio Messina e compagni affronteranno alle 20 di venerdì 2 il Cassano Magnago, per poi tornare in campo in caso di vittoria alle 16 di sabato 3 contro la vincente di Merano-Sassari. Sul fronte opposto del tabellone le gare del primo turno saranno invece Bressanone-Siracusa e Conversano-Bolzano con la finale fissata per le 15 di domenica 4.