Pugilato: il brindisino Benito Leo junior campione regionale Youth

BRINDISI – Il pugile brindisino Benito Leo junior (youth 80 Kg) dell'Asd Olivier di Brindisi si è laureato campione regionale in occasione del torneo esordienti che si è svolto lo scorso fine settimana (sabato 5 – domenica 6 marzo) a Mesagne. Leo ha lavorato sodo per preparare questo appuntamento.

Basti pensare che nel giro di pochi mesi ha perso ben 27 chilogrammi, raggiungendo il peso forma. L’enorme sacrificio ha dato i suoi frutti, perché il giovane atleta si è imposto sia in semifinale che in finale, contro due validi avversari, disputando due match grintosi.

Il maestro Oliver Cannalire esprime grande soddisfazione per il risultato del suo atleta, premiato per gli sforzi profusi quotidianamente in palestra. “Ora Benito dovrà proseguire su questa strada – afferma Cannalire – per raccogliere nuove soddisfazioni”.