Bike, i giovani atleti della Leo Constructions Salis Bike continuano a collezionare vittorie

SAN PIETRO VERNOTICO - La Leo Constructions Salis Bike anche nel periodo freddo, fa parlare di se nelle gare di ciclocross. Spinti come sempre da un'ardente passione per la bicicletta e una determinazione incrollabile, anche domenica 19 novembre a Belvedere Marittimo in Calabria per prendere parte a una gara topclass. Non sono mancati i risultati positivi per il team capitanato dall’ex professionista Elia Aggiano e dal professore Stefano Cascione. Nella gara allievi di primo anno, tra gli applausi del pubblico, Fabio Schirinzi conquista la seconda posizione. Vittoria che motiva e incoraggia il ragazzo a fare sempre meglio. Non è andata così invece per Enea Contaldi, che nella gara Juniores ha dovuto fare i conti con due forature, costringendo il ragazzo, bici in spalla a raggiungere i box per l’assistenza. Ma le gare di ciclocross, come tutte, si giocano sul tempo, e tutto quello perso per gli inconvenienti lo ha penalizzato portandolo all’arrivo con il volto amareggiato. Si rifarà. Gli altri risultati per il team arrivano nella gara Under 23 con Lucapio Carbone, terzo Under e Fabio Brescia sesto.

Per chi conosce il tipo di gare sa quanto sono dure e quanto i percorsi siano impegnativi. Interamente su sterrato e con ostacoli naturali e artificiali da superare con le bici, qualche volta scendendo di sella per portarla in spalla. Spesso si gareggia con la pioggia, il gelo, il fango.

Impegnati nel circuito nazionale Mediterraneo Cross, partito a settembre da Roccaraso in Abruzzo, i ragazzi hanno gareggiato a 1400 mt di altitudine, sono poi andati a ottobre a Viggiano in Basilicata e in Puglia a Corato il 12 novembre. La prossima gara li vedrà impegnati a Barletta domenica 26 novembre.

Un progetto, quello della Salis Bike, che va avanti da moltissimi anni e che mette al centro la crescita giovanile. Per il nuovo anno ha già in programma tre gare organizzate: quella di Cerano il 1 maggio, che sarà anche di campionato regionale master Fci, quelle giovanissimi il 25 maggio a Lequile e il 1 settembre a San Pietro Vernotico. Perché al cuore del successo della squadra c’è la scuola ciclismo, un trampolino di lancio per giovani curiosi di esplorare il mondo della competizione ciclistica e non solo, anche per fare attività all’aria aperta, oggi sempre più ricercata se si vuole staccarli dalla modernità.

Intanto sabato 25 novembre la presentazione di tutto il Team Leo Constructions all’Hotel Le Dune di Porto Cesareo, con tutti gli atleti, dirigenti, sponsor, e la presenza dei rappresentanti di Federciclismo Puglia.