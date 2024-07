Loconte in cerca di riscatto al 53° Trofeo Vallecamonica 

Una gara, la Malegno - Ossimo – Borno, da pelo sullo stomaco, quella in programma questo weekend in provincia di Brescia, quinta tappa del Campionato Italiano Super Salita, che vedrà ai nastri di partenza il driver pugliese Angelo “The Doctor” Loconte. Al volante della Mini Cooper Jcw F56 di classe Rstb 2.0 dalla Gt Racing, l’alfiere della EptaMotorsport dovrà fare i conti, oltre che con un nutrito gruppo di avversari, sempre più veloci e agguerriti, anche con un tracciato a lui ostico, che al contempo è tecnico, veloce e lungo.

Questa edizione 2024 della gara camuna ha valida per il Fia European Hillclimb Championship, per il Campionato Italiano Supersalita e per il Campionato Italiano Velocità Montagna.

«Dopo la cocente delusione di Ascoli (prima gara del 2024 non a podio) – dice Loconte - urge cecare di tornare ad essere tra i primi. Come al solito, non sarà facile, ma faremo di tutto per ben figurare. L’appuntamento europeo qui in provincia di Brescia mi ha sempre visto in difficoltà. Infatti, a dispetto di un tracciato bellissimo, tecnico ed anche molto veloce, non sono mai riuscito ad interpretarlo nella maniera giusta. Chissà! e se lo interpretassi bene proprio in questa edizione? Sarebbe un sogno che si realizzerebbe. E sognare non costa nulla!».

Il programma del 53° Trofeo Vallecamonica prevede oggi, venerdì 12 luglio la giornata dedicata alle verifiche, mentre i motori si accenderanno sabato alle 8:30 con la salita di prove delle storiche e del Civm, seguite dalla 1^ manche di prova di Supersalita ed Europeo. A seguire Gara 1 per storiche e CIVM e la 2^ª manche di prove per Supersalita ed Europeo. Domenica 14 luglio alle 8:30 Gara 1 per Supersalita ed Europeo, mentre Gara 2 a seguire vedrà tutti i concorrenti impegnati: storiche, Civm Supersalita ed Europeo.

Calendario Campionato Italiano Super Salita 2024

66ª Monte Erice - 26 aprile - 28 aprile - Erice (TP);

65ª Coppa Selva di Fasano - 10 maggio - 12 maggio – Fasano (BR);

73ª Trento Bondone - 14 giugno - 16 giugno – Trento (TN);

63ª Coppa Paolino Teodori - 28 giugno - 30 giugno – Ascoli (AP)- FIA Hill Climb Cup;

53° Trofeo Vallecamonica - 12 luglio - 14 luglio – Malegno (BS) - FIA European Hill Climb Championship;

59ª Rieti-Terminillo 57ª Coppa Carotti - 2 agosto - 4 agosto – Rieti (RI);

59° Trofeo Luigi Fagioli - 30 agosto – 1° settembre - Gubbio (Pg).