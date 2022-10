Taekwondo, Asd Pennetta Rosa: nuovi impegni per il maestro Spinelli e i suoi atleti

Nei giorni 7/8 e 9 ottobre, presso il Cpo di Formia (Latina), si è svolto il corso nazionale di aggiornamento per Insegnanti tecnici di taekwondo e relativi esami finali per il passaggio al 4°,5°, 6° 7° e 8° Dan della Fita (Federazione Italiana Taekwondo). Il Dan indica il grado di avanzamento di una cintura nera nel suo lungo percorso volto all’approfondimento ed alla conoscenza di questa meravigliosa disciplina Olimpica.

E’ dal lontano 1982 che ogni anno il maestro brindisino Cosimo Spinelli è impegnato a partecipare ai corsi di aggiornamento per garantire sempre il massimo ai suoi atleti. Le lezioni sono state tenute dai docenti della Fita e le materie trattate sono state: aggiornamento programma esami di Poom (grado della cintura nera per gli atleti al di sotto dei 15 anni) e Dan; aggiornamento e regolamento FreeStyle, la disabilità intellettive relazionali: focus su sindrome down ed autismo, disabilità e sistemi di classificazione Icdh – Icf – I , aggiornamento combattimento agonistico, la preparazione fisica speciale nel taekwondo, progetti FITA-Sport e Salute e regolamento Ufficiali di Gara.

Inoltre il Team della “Pennetta Rosa”, ha partecipato ai campionati internazionali online ottenendo i sotto elencati risultati:

Karaj (Iran) 09.09.2022 Campionato Internazionale Online “27th Takavaran WorldWide Virtual Taekwondo Championships”

1° classificato: Argese Samuele; 2° classificato: Federico Mevoli e Cosimo Spinelli

Edimburgo (Scozia) 27.09.2022 Campionato Internazionale Online “WorldWide Open Poomsae”

1° classificato: Samuele Argese, Giordano Bianco, Elisa Maria Cassiano e Riccardo Ladisa.

2° classificato: Arianna natali, Cosimo Spinelli, Lorenzo Tafuri e Nicholas Troso.

3° classificato: Francesca Candito, Errico Alessio, Aurora Maria Martucci, Giorgia Natali e Edoardo Palazzo De Nicola.

Prossimi appuntamenti: 16 Novembre a Massafra (TA), campionato interregionale forme; 30 Novembre Arezzo campionato italiano forme; Dicembre esami di Poom e Dan.