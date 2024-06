"Torre in bici": torna l'appuntamento con la ciclopasseggiata

TORRE SANTA SUSANNA – Giunge alla dodicesima edizione, “Torre in bici”, pedalate ecologica perle vie di torre Santa Susanna, organizzata dal Ser "Antonio Bianco" presieduto da Pierino Bianco. L’evento si svolgerà domani (domenica 2 giugno). La partenza è prevista per le ore 16, dalla sede dell’associazione, in via Fratelli Cervi 2. Il rientro è in programma per le ore 20, nei pressi del cortile della scuola elementare in via Oria. Nel corso della manifestazione saranno offerti buffet. Per le iscrizioni, rivolgersi presso la sede dell’associazione, aperta dalle ore 19 alle 20.30 di oggi.

