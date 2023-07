Una mattinata dedicata alla pesca sportiva: appuntamento a Brindisi per gli appassionati

BRINDISI - Si è disputato oggi (domenica 2 luglio 2023) sul lungomare Millo (al Casale, a Brindisi) l'evento di pesca sportiva con la tecnica della bolognese organizzato dal negozio di articoli per la pesca "L'Amo Pesca Sportiva" di Mino Verardi a Mesagne, in collaborazione con l'Asd Amici del Mare Brindisi.

L'evento era a numero chiuso, con sold out a 67 partecipanti provenienti da tutta la regione e regioni limitrofe. Primo classificato: Mauro Scardigno con orata da 630 grammi. Le prede catturate sotto misura consentita dal regolamento dell'evento sono state prontamente rilasciate in acqua.

La passione per il mare e per la pesca non si ferma davanti alla malattia. e Marco ne è l'esempio in persona. Questo evento è stato l'occasione per consegnargli una carrozzina personalizzata da pesca studiata con l'azienza Miky Srl e con il suo rappresentante Walter Zeolla con il patrocinio de titolare de "L'amo Pesca Sportiva", Mino Verardi.