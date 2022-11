Un'altra "medaglia mesagnese" al campionato europeo cadetti di taekwondo

MESAGNE - Dopo la vittoria al mondiale di Vito Dell'Aquila, la città può festeggiare per un altro eccellente risulato ottenuto ai campionati europei cadetti di taekwondo.

La competizione, solo qualche giorno fa, aveva visto salire sul gradino più alto del podio la mesagnese Adele Del Vecchio.

Questa volta - però - si tratta di una medaglia di argento, vinta da Gabriele Rosato. Il giovane atleta della palestra New Marzial, infatti, ha partecipato per la categoria -53 kg.

Lo sportivo, ottenendo comunque un ottimo piazzamento, ha perso la finale contro l'azero Vasif Salimov. Il parziale è stato di 2 a 1: Rosato ha iniziato andando sotto per 13 a 5 durante il primo round, prevalendo - poi - nel secondo per 10 a 7, ed - infine - cedendo all'ultimo per 18 a 6.

Il commento della New Marzial

La palestra, da cui sono nati sportivamente anche i campioni Vito Dell'Aquila e Carlo Molfetta, non ha mancato di celebrare sia il successo di Gabriele Rosato che - nuovamente - quello di Adele Del Vecchio. D'altronde, ambedue le vittorie rappresentano il giusto riconoscimento per uno staff che quotidianamente riversa il proprio impegno a servizio dello sport e dei giovani atleti.

"Anche questo europeo è finito. - si legge in un comunicato postato sui social - Tiriamo le somme: la New Marzial mesagne era presente con ben 3 giovani promesse: Del Vecchio Adele, Rosato Gabriele e Frassica Sofia. Siamo stati l’unico team a portare ben 3 ragazzi in nazionale di cui 2 hanno conquistano la finale vincendo rispettivamente: un oro ed un argento".

"Tutto il team Baglivo (supportato dallo sponsor Nuova Special Welding) è veramente soddisfatto e orgoglioso del grande risultato ottenuto - prosegue - convinti che il buon lavoro e la dedizione ripagano sempre".

"Ora ripartiamo forti dei risultati ottenuti, ma consapevoli di poter sempre dare di più e sempre migliorare. - Conclude - A breve pubblicheremo il nostro palmarès".