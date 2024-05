Poker di titoli regionali e pioggia di medaglie per il Gs Carrino Brindisi

BRINDISI - Si è svolta, Domenica 5 Maggio 2024, sulle acque del porto di Brindisi, la prima regata regionale di canottaggio 2024, valida come campionato regionale e anche selezione per la partecipazione al secondo meeting nazionale di Piediluco in programma l'11 e il 12 maggio. Hanno gareggiato anche gli atleti del gruppo sportivo Carrino di Brindisi, allenato dal direttore tecnico Antonio Coppola.

Ad aprire la giornata, il 2- (due senza) U23 maschile con Centonze Nicola e Palazzo Davide, ottengono un primo posto, aggiudicandosi il titolo di campioni regionali e staccando il pass per la partecipazione al secondo meeting di Piediluco (Tr).

Sempre nella stessa gara è stato accorpato il 2-(due senza) Senior maschile che rivede in acqua dopo tanto tempo la coppia composta da Golizia Niccolò e Toscano Damiano, anch'essi ottengono il primo posto nella loro categoria, staccando il pass per Piediluco e laureandosi campioni regionali;

Nel 1x (singolo) Under 17 maschile con Tanzarella Francesco ottiene un secondo posto dopo una gara combattutissima dimostrando carattere caparbietà e l'alto livello raggiunto.

Nella specialità del 1x (singolo) Under 17 femminile, Martignano Francesca ottiene un terzo posto.

È oro, dopo aver condotto la gara fin dalla partenza per il 2x (doppio) Cadetti maschile (14 anni) con Ciullo Riccardo e Centonze Paolo.

La giornata continua con il 4x (quattro di coppia) Senior maschile con Golizia Niccolò, Scalone Daniele, Toscano Damiano e Sclafani Fabio (misto Canottieri Monate) ottengono un primo posto.

Nel 7,20 Allievi C Maschile (13 anni) con Martignano Valerio, alle sue prime esperienze ha dovuto purtroppo fare i conti con una serie di Embardèe ma alla fine ottiene un ottimo secondo posto. Nel 2- (due senza) U19 maschile con Palazzo Davide (misto con Sclafani Fabio della Canottieri Monate) ottengono un secondo posto e strappano il pass per il secondo meeting nazionale di Piediluco. Nel 1x (singolo) pesi leggeri femminile con Urro Francesca, ottiene un secondo posto. Nella stessa gara ma nella categoria assoluta, Cosi Fabiana ottiene un terzo posto.

Nel 2x (doppio) U17 maschile con Tanzarella Francesco (misto con Puca Gianmarco della Canottieri Promonopoli) ottengono un primo posto dopo aver dominato la gara fin dalla partenza, l'accoppiata oltre a laurearsi campione regionale riesce a staccare il pass per Piediluco.

Nel 4x (quattro di coppia) U19 femminile con Martignano Francesca (misto con Giampaolo Francesca, Mavilio Alessandra e Bortolotti Valentina della Canottieri Promonopoli) ottengono un primo posto, laureandosi campionesse regionali;

Nel 1x (singolo) U23 maschile con Centonze Nicola ottiene il primo posto in una gara altamente selettiva, lo stesso si laurea campione regionale e stacca il pass per Piediluco. Nel 1x (singolo) pesi leggeri maschile con Palazzo Matteo vince la sua categoria. Nella medesima gara, però nella categoria assoluta, Russo Raffaele ottiene un secondo posto. Iaia Alessio, nel 7,20 Allievi B2 maschile, vince la sua batteria.

Nella stessa categoria ma in una batteria differente Rubino Antonio ottiene un 3 posto. L'ultima gara di giornata è il 2x (doppio) Senior maschile con Palazzo Matteo e Russo Raffaele ottengono un quarto posto. Buoni i risultati ottenuti dai ragazzi del "Carrino" riescono a staccare ottenere numerosi titoli regionali e altrettanti pass per il secondo meeting nazionale di Piediluco.

