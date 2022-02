Taekwondo, campionato regionale: cinque medaglie per la Gold Team

BRINDISI - Due medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo per gli atleti della “Gold Team” di Brindisi del maestro Marco Cazzato al campionato regionale Puglia 2022 di taekwondo che si è svolto al PalaFlorio di Bari. Una ripresa soddisfacente dopo tre anni di assenza dalle gare per i giovani atleti brindisini in una competizione che ha visto la partecipazione di ben 400 atleti provenienti da ogni parte della puglia e dal resto d’Italia e che ha visto come sempre l’impeccabile organizzazione del comitato regionale pugliese.

Conquistano l’oro Marco Sirena e Lorenzo Landolfo, la medaglia d’argento è per Ilaria Valenti, il bronzo per Gianluca Petracca, Davide Ancora e Gabriele Romano, bravi gli altri componenti della squadra, Agostino Ferrara, Matteo Lobuono, Tommaso Truppi, Davide Landolfo, Giacomo Porcelluzzi e Mattia Petrugno

“La voglia di ricominciare era tanta - commenta il Maestro Marco Cazzato - indubbiamente la strada da percorrere per ottenere risultati migliori e rimettersi in carreggiata è ancora lunga, il perdurare della pandemia e la mancanza di stimoli ha influito molto sulle prestazioni degli atleti, ma siamo sportivi e ritorneremo più forti di prima dimostrando come in questo caso la qualità dei nostri atleti”.