Canottaggio, meeting Sabaudia: 7 medaglie per il Gruppo sportivo Carrino

Si è svolto lo scorso weekend il secondo meeting nazionale di canottaggio a Sabaudia, nello specchio acqueo del Lago di Paola. Forte la partecipazione delle società italiane, specie da Centro e Sud Italia. Il gruppo sportivo Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi, ha preso parte, ottenendo ottimi risultati. Le regate iniziano nella mattinata di sabato, ed i risultati non tardano ad arrivare, con la doppietta nel Singolo 7.20 categoria Cadetti maschile: dopo due bellissime gare, è oro sia per Francesco Tanzarella, che continua a macinare risultati, sia per Stefano Palano, quest’ultimo alla sua prima gara a livello nazionale.

Vince invece la sua batteria di qualifica e si porta in finale Damiano Toscano, nel singolo categoria senior maschile. Toscano in finale otterrà il quarto posto, a pochi secondi dal podio. Nel pomeriggio invece, ha il sapore dell’argento il quattro di coppia junior maschile di Nicola Centonze, Matteo Palazzo, Francesco Catanese e Davide Palazzo, che deve accontentarsi del secondo posto a poca distanza dal primo.

Nella giornata di domenica invece, cavalca il due di coppia categoria over18 di Nicola Centonze e Francesco Catanese, che volano a conquistare la finale nel pomeriggio, nella quale però devono fermarsi al quarto posto, contro atleti più grandi ed aventi più esperienza di loro.

Medaglia d’argento per Francesco Tanzarella nel singolo categoria cadetti maschile, che continua la sua striscia di risultati positivi, mentre è bronzo, nella stessa specialità, per Stefano Palano, a solo 1 decimo di secondo dal secondo posto.

Nel pomeriggio, è bronzo per il quattro senza categoria over18 maschile, in un equipaggio misto, a bordo del quale vi era Damiano Toscano. Il due senza categoria junior dei fratelli Davide e Matteo Palazzo dà spettacolo nella sua finale, accontentandosi, purtroppo, di un secondo posto nel punta a punta sulla linea di arrivo.

Ottimi quindi i risultati del gruppo sportivo Vvf Carrino, che, dopo aver usato come banco di prova gli scorsi appuntamenti remieri, è riuscita ad ottenere dei piazzamenti rilevanti in ambito nazionale, tornando a casa con un ricco medagliere di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, un risultato molto rilevante.

La preparazione degli atleti, nell’immediato futuro, sarà legata a limare ogni singola imperfezione ed a migliorare la condizione atletica in barca, in modo da arrivare pronti alle altre regate in programma, in particolare, nei prossimi campionati italiani. Il comandante provinciale nonché presidente del Gruppo Sportivo, Giulio Capuano, esprime il proprio compiacimento e si congratula con tutti gli atleti per l'impegno e i risultati ottenuti finora. L'allenatore Responsabile e direttore tecnico Antonio Coppola, è molto fiducioso nella crescita psicofisica e tecnica di tutti gli atleti tesserati