Campionati nazionali Acsi: incetta di medaglie per le Feelgood

CELLINO SAN MARCO - Si sono svolti dal 29 aprile all’1 maggio a Riccione le finali nazionali del campionato nazionale Acsi che ha visto la partecipazione di quasi 1.000 atleti provenienti da tutta Italia. Una manifestazione sempre di maggiore richiamo per il settore natatorio, in particolare per il nuoto pugliese, molto coinvolto nel circuito Acsi.

La Fellgood di Cellino San Marco era presente con 24 atleti, dai piccolissimi anno 2015 fino agli assoluti dell’anno 2004. Spicca nella compagine cellinese Michele Marazia che ha brillato in tutte le specialità confermando sia cronometricamente che tecnicamente il grande lavoro svolto durante l’anno sotto la guida del coach Marta Bozzetti.

Michele, 9 anni, ha vinto i 100 stile libero con il tempo di 1.16.7, i 100 dorso con il tempo di 1.23.0, i 100 rana con il tempo di 1.40.9 e i 100 misti con il tempo di 1.29.4. Insieme ai compagni Antonio Baldassarre, Vito Marulli, Ismaele Esposito e Davide Genco Russo ha conquistato 3 quarti posto nelle staffette 4x50 stile libero, 4x50 mista e 4x100 stile libero.

Altra importante medaglia per la Feelgood è arrivata da Vito Marulli che con il tempo di valore di 1.51.9 si è aggiudicato l’argento nei 100 rana. Importanti e di valore i quarti posto, a un passo dal podio, per Victoria D’Amone nei 100 dorso, Ismaele Esposito nei 100 farfalla, Vito Marulli nei 100 misti e Rachele Baldassarre nei 50 rana.

Tante le gare affrontate da tutta la squadra con progressi tecnici e cronometrici importanti. Un plauso anche ai piccoli esordienti C Marazia Francesco, Beatrice Lisi, Elisa Fina, Ferdinando Vegliante; agli esordienti B Livera Maria Vittoria, Gabriele Paladini, Gabriele Faggiano, Musco Emanuele; agli esordienti A Matilde Brunetti, Aurora Tondo, Jacopo Maggi; ai categoria Ragazzi e Juniores Lavinia Degli Atti, Stefano Molfetta, Agnese Epifani, Sofia Aspromonte, Bonetti Simone, Lorenzo Stifani, sotto la guida del coach Marta Bozzetti e di Chiara Marra.