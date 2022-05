Taekwondo, New Marzial Mesagne trionfa anche all’Insubria Cup 2022

MESAGNE - La New Marzial Mesagne - Nuova Special Welding anche in occasione dell’Insubria Cup 2022, campionato internazionale di taekwondo svoltosi il 21 e 22 Maggio a Busto Arsizio (Varese). Un weekend all’insegna del grande taekwondo alla e-work arena di Busto. Ben quattordici campi di gara, oltre 200 società partecipanti con 1800 atleti provenienti da tutta Europa.

La prestigiosa coppa, con quasi il doppio dei punti rispetto alla seconda società, ha raggiunto la città di Mesagne a bordo del Team Baglivo capitanato da Roberto, Steeven, Jonny e Luigi.

Gli atleti New Marzial di varie fasce d’età hanno conquistato un ricco bottino di medaglie. Grande soddisfazione specialmente per i più piccoli alla loro seconda esperienza di gara dopo lo sblocco delle misure anti covid-19. Prosegue il periodo “caldo” per il taekwondo al foro italico di Roma tra il 3 e l’8 giugno prossimi, alla vigilia del “Grand Prix” (competizione dove si affrontano i migliori 32 atleti del ranking di ogni categoria olimpica tra cui il nostro Vito Dell’Aquila), del “Kim e Liu” (campionato italiano per i bambini dai 6 agli 11 anni) e della “Olympic dream Cup” a regioni che vedrà impegnati 37 atleti selezionati che rappresenteranno la Puglia, molti dei quali tesserati New Marzial Mesagne.

17 medaglie d’oro: Sicilia Celeste, Strippoli Aurora, Cutugno Dafne, Iurlaro Ludovico, Biscosi Daniele, Rosato Gabriele, Frassica Flavia, Mitrugno Chloe, Sant’Angelo Ettore, Bellino Gianfilippo, Resta Ginevra, Destino Davide, Lupo Davide, Rosato M.Vittoria, Frassica Anna, D’aprile Gennaro, Nicolì Clarissa.

8 argenti: Lezzi Dominic, Ludovico Mariagiovanna, Nicolì Marta, Cutugno Salvatore, Del Vecchio Adele, De Domenico Vincent, Radeglia Valentina, Scalera Ludovica.

10 bronzi: De Domenico Dennis, Romano Diego, Ciaccia Giuseppe, Sicilia Nicola, Rubino Fernando, Frassica Sofia, Bocaj Mattias, Rubino Andrea, Marinelli Alessandro, Montanaro Enrico.

La Nuova Special Welding si complimenta per i risultati ottenuti e farà un tifo caloroso per i prossimi campionati che si svolgeranno, ossia il Grand Prinx e i “Kim & Liu”nel Foro italico di Roma.