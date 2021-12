Taekwondo, campionati online: in Venezuela incetta di medaglie per la Pennetta Rosa

BRINDISI - Dopo i quattro primi posti conquistati in Iran con il Mmaestro Spinelli, Mauro Giuseppe Albanese, Candito Francesca e Giorgia Natali, arriva un’altra bella notizia per la società di taekwondo Asd Pennetta Rosa di Brindisi. Lo scorso 4 dicembre, a Caracas (Venezuela), si è svolto il campionato internazionale online di taekwondo denominato “Copa Navidedo Club Tiburones de Venezuela” organizzato dall’instancabile Maestra Karla Da Silva.

Presenti 10 nazioni, 13 società per un totale di 250 atleti partecipanti. Come in ogni campionato internazionale online, per l’occasione, sono stati chiamati arbitri di comprovata esperienza i quali, dopo aver visionato tutti i video, hanno emanato il loro verdetto.

La “Pennetta Rosa” ha conquistato 17 Primi Posti con: Cosimo Spinelli; Alessia Spinelli; Elisa Maria Cassiano; Giuliano Gabrieli; Mauro Giuseppe Albanese; Francesca Spinella; Lorenzo Manni; Lorenzo Colombo; Lorenzo Cozzoli; Aurora Maria Martucci; Viola Bramato; Daniele Bramato; Marika Laurenza e Arianna Natali Coppia: Alessia, Melissa Spinelli; Elisa Maria Cassiano e Francesca Candito: Gruppo: Giordano Bianco-Alessio Errico-Giuliano Gabrieli-Luca Smaldore- Alessio Smaldore.

Poi 8 secondi posti con: Melissa Spinelli; Giorano Bianco; Luca Smaldore; Alessia Manni; Greta Vittoria Palma; Ginevra Fagiani; Sara Grimaldi e Gabriele Colombo

Infine 8 terzi posti con: Ludovica Convertini; Riccardo Ladisa; Davis Pennetta; Palazzo De Nicola Edoardo; Nicholas Troso; Benedatta Errico; Alessio Errico e Alessio Smaldore.

La società si è classificata al secondo posto e secondo posto come nazione. Altra nota positiva è che il direttore tecnico, Maestro Cosimo Spinelli, è stato chiamato come “Testimonial “ nel vari campionati online e questo è indubbiamente motivo di gioia e soddisfazione, perché è conferma del lavoro svolto dallo stesso in questi anni.