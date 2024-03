Meeting nazionale di canottaggio a Piediluco: bene il Gs Carrino Brindisi

BRINDISI - Lo scorso weekend, sul lago di Piediluco (Terni), si è svolto il primo meeting nazionale 2024 di canottaggio rivolto a tutte le categorie agonistiche (U17, U19, U23/U23 pesi leggeri, pesi leggeri, Senior e Pararowing). Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco "Carrino" di Brindisi, sezione canottaggio, era presente con gli atleti qualificati durante la prima regata regionale selettiva che hanno ottenuto il pass di partecipazione all'evento, potendo dimostrare il loro valore sul prestigioso lago umbro.

I ragazzi hanno ottenuto i seguenti risultati: 2x (due di coppia) U17 maschile, con Francesco Tanzarella insieme a Gianmarco Puca (canottieri promonopoli) ottengono un'ottima medaglia di bronzo; 4+ (quattro con timoniere) U17 maschile, sempre con l'atleta Francesco Tanzarella (misto con Canottieri Firenze e Promonopoli) lascia dietro di se di una barca luce tutti gli avversari vincendo e aggiudicandosi il primo posto con una medaglia d'oro di grandissimo valore.

E poi: 1x (Singolo) U23 maschile, con Nicola Centonze, ottiene un buon 7° posto in qualifica, considerando che lo stesso è al primo anno di questa categoria e perciò accorpato con tutti gli atleti facenti parte della nazionale italiana (già campioni olimpici); sempre lo stesso atleta nel 4- (quattro senza) U23 maschile misto con Canottieri Monate (provincia di Varese), Flora (provincia di Cremona) e Ternana, ottiene un 5° posto in finale B, avendo sempre come avversari i professionisti del canottaggio italiano.

Bilancio positivo dopo la prima uscita nazionale del 2024 per il Gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Brindisi, che riesce a portare a casa ottimi risultati acquisendo tanta esperienza, mettendo in evidenza l'ottimo livello raggiunto della preparazione fisiologica e tecnica.

