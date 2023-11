Campionati del mondo Latin style: cinque ori per la 12enne Melissa Zecca

BRINDISI - La 12enne Melissa Zecca conquista cinque medaglie d’oro (categoria children) in occasione dei campionati del mondo di Latin style che nei giorni scorsi si sono svolti la scorsa settimana a Skopje (Macedonia). Ottima prestazione anche per la 16enne Alessia Franceschini, che ottiene il quinto posto (categoria Junior II). Entrambe le danzatrici brindisine sono iscritte alla “Mamacita Latin dance school” di Brindisi diretta dai maestri Andrea De Marco e Deborah Zecca.

Le ragazze sono state accolta da genitori, parenti e colleghe ballerina all’aeroporto di Brindisi, di rientro dalla trasferta. Nel 2023 la società brindisina ha partecipato anche ad altre prestigiose competizioni, come il campionato europeo Wdc 2023 di danze latino americane Winter Gardens Blackpool Dance Festival, in Inghilterra, dove ha trionfato la 13 enne Rebecca Mastrogiacomo campionessa Europea in carica.

I maestri sono tornati subito a lavoro con le numerose allieve che seguono, con sacrificio e competenza, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi e perché no, anche gli stessi già conquistati dando spazio a nuove allieve. Una cosa è certa. In questo piccolo contesto nelle periferie Brindisine, ormai punto di riferimento per numerose atlete, continuano a creare talenti.